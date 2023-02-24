Боррель вважає, що резолюція ООН щодо України відкриває шлях до миру

Міжнародне голосування показало, що увесь світ підтримує Україну

Резолюція Генасамблеї ООН відкриває шлях до завершення війни в Україні. 141 країна світу своїм голосом продемонструвала рф свою позицію — негайне виведення російських військ з території незалежної країни.

Про це заявив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Світ з Україною

Жозеп Боррель подякував усім країнам, які проголосували за резолюцію по Україні, оскільки це стало демонстрацією потужної підтримки та захисту Хартії Об’єднаних Націй.

"Генеральна Асамблея Об’єднаних Націй висловилася дуже чітко. Вона закликала до справедливого тривалого та всеосяжного миру в Україні. Це голосування показало, що міжнародне співтовариство стоїть поряд з Україною: 141 країна проголосувала разом з Україною", — заявив Боррель.

За його словами, кремль намагався усіма методами руйнувати та переривати роботу Об’єднаних Націй, однак його спроба вчергове провалилася.

"На боці росії була лише невелика кількість голосів, що підтвердило — з точки зору світу агресія проти України має бути зупинена зараз, щоб відкрити двері для справедливого, стійкого та всеохоплюючого миру", — наголосив Боррель.

Нагадаємо, у ніч на 24 лютого Генасамблея ООН ухвалила, запропоновану Україною, резолюцію. Цей документ закликає рф зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення української "формули миру".