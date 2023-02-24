Боррель считает, что резолюция ООН по Украине открывает путь к миру

Международное голосование показало, что весь мир поддерживает Украину

Резолюция Генассамблеи ООН открывает путь к завершению войны в Украине. 141 страна мира своим голосом продемонстрировала свою позицию — немедленный вывод российских войск с территории независимой страны.

Об этом заявил Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Мир за Украину

Жозеп Боррель поблагодарил всех стран, проголосовавших за резолюцию по Украине, поскольку это стало демонстрацией мощной поддержки и защиты Хартии Объединенных Наций.

"Генеральная Ассамблея Объединенных Наций высказалась очень четко. Она призвала к справедливому длительному и всеобъемлющему миру в Украине. Это голосование показало, что международное сообщество стоит рядом с Украиной: 141 страна проголосовала вместе с Украиной", — заявил Боррель.

По его словам, кремль пытался всеми методами разрушать и прерывать работу Объединенных Наций, однако его попытка в очередной раз провалилась.

"На стороне россии было лишь небольшое количество голосов, что подтвердило — с точки зрения мира агрессия против Украины должна быть остановлена сейчас, чтобы открыть двери для справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира", — подчеркнул Боррель.

Напомним, в ночь на 24 февраля Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию. Этот документ призывает рф остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской "формулы мира".