Боррель считает, что резолюция ООН по Украине открывает путь к миру

"Это путь к миру": Боррель отреагировал на резолюцию ООН по Украине
Резолюция Генассамблеи ООН открывает путь к завершению войны в Украине. 141 страна мира своим голосом продемонстрировала свою позицию — немедленный вывод российских войск с территории независимой страны.
Об этом заявил Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.
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Мир за Украину
Жозеп Боррель поблагодарил всех стран, проголосовавших за резолюцию по Украине, поскольку это стало демонстрацией мощной поддержки и защиты Хартии Объединенных Наций.
"Генеральная Ассамблея Объединенных Наций высказалась очень четко. Она призвала к справедливому длительному и всеобъемлющему миру в Украине. Это голосование показало, что международное сообщество стоит рядом с Украиной: 141 страна проголосовала вместе с Украиной", — заявил Боррель.
По его словам, кремль пытался всеми методами разрушать и прерывать работу Объединенных Наций, однако его попытка в очередной раз провалилась.
"На стороне россии было лишь небольшое количество голосов, что подтвердило — с точки зрения мира агрессия против Украины должна быть остановлена сейчас, чтобы открыть двери для справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира", — подчеркнул Боррель.
Напомним, в ночь на 24 февраля Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию. Этот документ призывает рф остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской "формулы мира".