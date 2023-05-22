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"Це ризик для них": Байден про заяву росіян щодо передачі Україні F-16

22 травня 2023 01:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Це ризик для них": Байден про заяву росіян щодо передачі Україні F-16
Президент США Джо Байден виступає під час пресконференції. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден прокоментував заяви росіян щодо постачання Україні американських винищувачів F-16.

Відповідний коментар Байден дав під час пресконференції після саміту G7 у Японії.

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Що відповів Байден

Журналісти попросили президента США прокоментувати заяви росіян, що постачання Україні винищувачів F-16 — це колосальний ризик.

"Для них — так", — відповів Байден.

Що відомо про передачу Україні винищувачів F-16

Нагадаємо, що Україна зможе отримати винищувачі західного зразка у другій половині 2023 року. Ці літаки допоможуть у наступальних операціях ЗСУ, які проводитимуться після початку загального контрнаступу.

Також ми писали, що українські військові планують отримати значну кількість винищувачів F-16 у найближчому майбутньому. Передбачається, що ці літаки будуть передані різним підрозділам Збройних сил України.

Додамо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розповів, що цього літа розпочнеться навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Він також наголосив на підтримці України його країною.

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