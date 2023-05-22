"Это риск для них": Байден о заявлении россиян о передаче Украине F-16
Президент США Джо Байден прокомментировал заявления россиян по поставкам Украине американских истребителей F-16.
Соответствующий комментарий Байден дал на пресс-конференции после саммита G7 в Японии.
Что ответил Байден
Журналисты попросили президента США прокомментировать заявления россиян, что поставки Украине истребителей F-16 — это колоссальный риск.
"Для них — да", — ответил Байден.
Что известно о передаче Украине истребителей F-16
Напомним, Украина сможет получить истребители западного образца во второй половине 2023 года. Эти самолеты помогут в наступательных операциях ВСУ, которые будут производиться после начала общего контрнаступления.
Также мы писали, что украинские военные планируют получить значительное количество истребителей F-16 в ближайшем будущем. Предполагается, что эти самолеты будут переданы разным подразделениям Вооруженных сил Украины.
Добавим, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал, что этим летом начнется обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Он также отметил поддержку Украины его страной.