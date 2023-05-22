"Это риск для них": Байден о заявлении россиян о передаче Украине F-16

Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции. Фото: google.com

Президент США Джо Байден прокомментировал заявления россиян по поставкам Украине американских истребителей F-16.

Соответствующий комментарий Байден дал на пресс-конференции после саммита G7 в Японии.

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Что ответил Байден

Журналисты попросили президента США прокомментировать заявления россиян, что поставки Украине истребителей F-16 — это колоссальный риск.

"Для них — да", — ответил Байден.

Что известно о передаче Украине истребителей F-16

Напомним, Украина сможет получить истребители западного образца во второй половине 2023 года. Эти самолеты помогут в наступательных операциях ВСУ, которые будут производиться после начала общего контрнаступления.

Также мы писали, что украинские военные планируют получить значительное количество истребителей F-16 в ближайшем будущем. Предполагается, что эти самолеты будут переданы разным подразделениям Вооруженных сил Украины.

Добавим, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал, что этим летом начнется обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Он также отметил поддержку Украины его страной.