Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "Это хорошо для нашей безопасности": президент Чехии поддержал вступление Украины в НАТО arrow

"Это хорошо для нашей безопасности": президент Чехии поддержал вступление Украины в НАТО

7 июля 2023 10:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Это хорошо для нашей безопасности": президент Чехии поддержал вступление Украины в НАТО
Владимир Зеленский и Петр Павел. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в интересах его страны, чтобы Украина после окончания войны начала переговоры по вступлению в НАТО. По его словам, будут идти переговоры и о вступлении нашего государства в ЕС.

Об этом он написал в своем Twitter.

Читайте также:

Вступление Украины в НАТО

"В интересах Чехии, чтобы Украина, как только закончится война, начала переговоры о вступлении в НАТО. Это хорошо для нашей безопасности, региональной стабильности и экономического процветания. Мы также будем стремиться начать переговоры по вступлению Украины в ЕС до конца этого года",  подчеркнул он.

Скриншот сообщения

Гарантии безопасности для Украины

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время визита в Варшаву заявила, что Вильнюсский саммит должен предложить "реальные гарантии безопасности" для Украины. В Польше ему удалось встретиться с Матеушем Моравецким.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, лидеры говорили об ожиданиях от саммита НАТО и приближении Украины к Альянсу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз