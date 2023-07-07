"Это хорошо для нашей безопасности": президент Чехии поддержал вступление Украины в НАТО

Владимир Зеленский и Петр Павел. Фото: Офис Президента

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в интересах его страны, чтобы Украина после окончания войны начала переговоры по вступлению в НАТО. По его словам, будут идти переговоры и о вступлении нашего государства в ЕС.

Об этом он написал в своем Twitter.

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Вступление Украины в НАТО

"В интересах Чехии, чтобы Украина, как только закончится война, начала переговоры о вступлении в НАТО. Это хорошо для нашей безопасности, региональной стабильности и экономического процветания. Мы также будем стремиться начать переговоры по вступлению Украины в ЕС до конца этого года", — подчеркнул он.

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Гарантии безопасности для Украины

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время визита в Варшаву заявила, что Вильнюсский саммит должен предложить "реальные гарантии безопасности" для Украины. В Польше ему удалось встретиться с Матеушем Моравецким.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, лидеры говорили об ожиданиях от саммита НАТО и приближении Украины к Альянсу.