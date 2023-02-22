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​​​​​​​Труп, який не сказав нічого важливого: ISW про реакцію російських блогерів на виступ путіна

22 лютого 2023 07:24
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Частина росіян незадоволена тим, що путін не оголосив війну
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Ігор Гіркін розкритикував промову володимира путіна перед Федеральними зборами за нерішучість і невизнання невдач. Інші блогери ще сильніше пройшлися по кремлівському диктатору, назвавши його трупом.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Незадоволення шаблонним путіним

Частина російських військових блогерів розкритикувала учорашній виступ президента рф володимира путіна перед депутатами парламенту.

Промову путіна назвали шаблонною, без жодних значущих подій.

Зокрема, відомий комбатант Ігор Гіркін висловив незадоволенням тим, що путін не сказав нічого суттєвого про війну, оминув військові поразки росії та економічний спад.

Труп, який не оголосив війну

Також Гіркін (Стрєлков) обурився на кремлівського диктатора, бо той не використав свій виступ для офіційного оголошення війни, оголошення наступних цілей росії чи протидії західним санкціям.

Інші блогери розкритикували володимира путіна, який виступав перед парламентарями, за нерішучість і назвали його трупом.

Нагадаємо, що під час свого виступу перед Федеральними зборами російської федерації володимир путін заявив, що мешканці Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей України самі винні у війні та анексії, бо це вони самі, на думку путіна, проголосували за "приєднання до росії" на "референдумі".

Також путін згадав про одностатеві шлюби та гендерно-нейтрального бога на Заході.

Крім того, диктатор пообіцяв провести демократичні президентські вибори 2024 року.

Фото з російських ЗМІ

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