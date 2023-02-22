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Труп, который не сказал ничего важного: ISW о реакции российских блоггеров на выступление путина

22 февраля 2023 07:24
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Часть россиян недовольна тем, что путин не объявил войну
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Игорь Гиркин раскритиковал речь владимира путина перед Федеральным собранием за нерешительность и непризнание неудач. Другие блоггеры еще сильнее прошлись по кремлевскому диктатору, назвав его трупом.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Неудовлетворение шаблонным путиным

Часть российских военных блоггеров раскритиковала вчерашнее выступление президента рф владимира путина перед депутатами парламента.

Речь путина назвали шаблонной, без значимых событий.

В частности, известный комбатант Игорь Гиркин выразил недовольством тем, что путин не сказал ничего существенного о войне, миновал военные поражения россии и экономический спад.

Труп, не объявивший войну

Также Гиркин (Стрелков) возмутился кремлевским диктатором, потому что тот не использовал свое выступление для официального объявления войны, объявления следующих целей россии или противодействия западным санкциям.

Другие блоггеры раскритиковали выступавшего перед парламентариями владимира путина за нерешительность и назвали его трупом.

Напомним, что во время своего выступления перед Федеральным собранием российской федерации владимир путин заявил, что жители Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины сами виноваты в войне и аннексии, потому что это они сами, по мнению путина, проголосовали за "присоединение к россии" на "референдуме".

Также путин упомянул об однополых браках и гендерно-нейтрального бога на Западе.

Кроме того, диктатор пообещал провести демократические президентские выборы в 2024 году.

Фото из российских СМИ

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