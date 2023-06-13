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Три європейські країни пообіцяли Україні довгострокову підтримку

13 червня 2023 11:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Франція, Німеччина і Польща пообіцяли Україні довгострокову підтримку
Лідери Польщі, Німеччини та Франції. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Франція, Німеччина та Польща пообіцяли Україні довгострокову підтримку. Зокрема, лідери трьох європейських держав допомагатимуть нашій країні у війні проти РФ, поки вони та інші західні держави працюють над "гарантіями безпеки". 

Про це повідомляє Financial Time.

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Подробиці

"Наша підтримка триватиме стільки, скільки потрібно. Ми маємо зробити так, щоб Росія не тільки не виграла цю невдалу кампанію, але й ніколи не змогла б повторити її", — заявив Макрон. 

Відомо, що президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда провели зустріч у Єлисейському палаці в Парижі 12 червня. Основна мета зустрічі — висловити єдність та підтримку України, яка розпочала контрнаступ. 

Однак лідери держав надали не так багато подробиць з приводу перегорів між західними партнерами та гарантій безпеки для України після війни. Також не було озвучено, чи встановлять для країни чіткий графік вступу до НАТО. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва у зв'язку із ситуацією, яка склалася у Бєлгородській області, запропонувала ідею, аби Китай допоміг російській армії. Таку думку вона висловила в прямому ефірі свого пропагандистського шоу. 

Додамо, що стало відомо, скільки РФ платить військовим за війну в Україні. ГУР оприлюднило нове перехоплення, в якому військовослужбовець РФ скражиться на скорочення зарплати. 

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