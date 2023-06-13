Три европейские страны пообещали Украине долгосрочную поддержку
Франция, Германия и Польша пообещали Украине долгосрочную поддержку. В частности, лидеры трех европейских государств будут помогать нашей стране в войне против РФ, пока они и другие западные государства работают над "гарантиями безопасности".
Об этом сообщает Financial Time.
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"Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько нужно. Мы должны сделать так, чтобы Россия не только не выиграла эту неудачную кампанию, но и никогда не смогла бы повторить ее", — заявил Макрон.
Известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда провели встречу в Елисейском дворце в Париже 12 июня. Основная цель встречи — выразить единство и поддержку Украины, которая начала контрнаступление.
Однако лидеры государств предоставили не так много подробностей по поводу переговоров между западными партнерами и гарантий безопасности для Украины после войны. Также не было озвучено, установят ли для страны четкий график вступления в НАТО.
Напомним, ранее мы писали, что российская пропагандистка Ольга Скабеева в связи с ситуацией, сложившейся в Белгородской области, предложила идею, чтобы Китай помог российской армии. Такое мнение она высказала в прямом эфире пропагандистского шоу.
Добавим, что стало известно, сколько РФ платит военным за войну в Украине. ГУР обнародовал новый перехват, в котором военнослужащий РФ жалуется на сокращение зарплаты.