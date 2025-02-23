США хочуть представити в ООН 24 лютого резолюцію, яка сприятиме довгостроковому миру

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар Марко Рубіо пояснив причини власної ініціативи США щодо проєкту резолюції Генеральної Асамблеї ООН з нагоди третьої річниці російсько-української війни. Все робиться заради стабільного миру, а не перемир'я.

Про це інформує агенція Укрінформ.

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Рубіо наголосив, що адміністрація Трампа прагне досягнення справедливого врегулювання, яке забезпечить довгостроковий мир, а не тимчасове перемир'я. Держсекретар підкреслив, що тривала війна завдала значних збитків Україні та Росії, і закликав усі держави-члени ООН підтримати запропоновану США резолюцію, яка спрямована на прокладання шляху до миру.

За його словами, ця ініціатива відповідає основній меті ООН, визначеній у Статуті організації, — підтримці міжнародного миру та безпеки шляхом мирного вирішення конфліктів.

Державний секретар висловив переконання, що ООН має використати свої можливості для припинення війни та досягнення тривалого миру, закликавши усі країни-члени підтримати цю ініціативу.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки намагалися змусити Україну відкликати резолюцію Організації Об'єднаних Націй із засудженням Росії. У Києві були "приголомшені" пропозицією та відмовилися.

Нагадаємо, група республіканців ініціювала вихід США з ООН, бо структура "не сприяє інтересам Америки та суперечить політиці Трампа".