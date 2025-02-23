США хотят представить в ООН 24 февраля резолюцию, которая будет способствовать долгосрочному миру

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь Марко Рубио объяснил причины собственной инициативы США по проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по случаю третьей годовщины российско-украинской войны. Все делается ради стабильного мира, а не перемирия.

Об этом информирует агентство Укринформ.

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Рубио отметил, что администрация Трампа стремится к достижению справедливого урегулирования, которое обеспечит долгосрочный мир, а не временное перемирие. Госсекретарь подчеркнул, что длительная война нанесла значительный ущерб Украине и России, и призвал все государства-члены ООН поддержать предложенную США резолюцию, которая направлена на прокладывание пути к миру.

По его словам, эта инициатива соответствует основной цели ООН, определенной в Уставе организации, - поддержке международного мира и безопасности путем мирного разрешения конфликтов.

Государственный секретарь выразил убеждение, что ООН должна использовать свои возможности для прекращения войны и достижения длительного мира, призвав все страны-члены поддержать эту инициативу.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки пытались заставить Украину отозвать резолюцию Организации Объединенных Наций с осуждением России. В Киеве были "ошеломлены" предложением и отказались.

Напомним, группа республиканцев инициировала выход США из ООН, потому что структура "не способствует интересам Америки и противоречит политике Трампа".