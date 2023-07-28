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Трампу висунули ще два звинувачення у справі про секретні документи

28 липня 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Трампу висунули ще два звинувачення у справі про секретні документи
Колишный Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Колишньому президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу прокуратура США висунула нові звинуваченн. Йдеться про справу щодо неналежного зберігання секретних документів.

Про це повідомляє агенція Rеuters.

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Справа Трампа

Повідомляється, що Трампу пред'явлено два нових пункти звинувачення щодо знищення записів з камер спостереження в маєтку в Мар-а-Лаго.

Згідно з документами суду, Трамп звернувся до одного зі своїх підлеглих з проханням знищити записи з камер, щоб ті не потрапили в розпорядження журі, що розглядає його справу.

Також Трампу пред'явлено ще один пункт звинувачення "про умисне утримання документів, пов'язаних із національною обороною США".

Таким чином, загальна кількість пред'явлених пунктів становить 40.

Зауважимо, у серпні минулого року в маєтку Трампа Мар-а-Лаго було знайдено документи із грифом "таємно", які він мав здати до Національного архіву. Минулого місяця Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому.

Нагадаємо, Дональд Трамп переконаний, що він за 24 години зможе зупинити війну в Україні та відвернути початок Третьої світової війни. Єдина умова для цього — вдруге стати президентом США. 

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