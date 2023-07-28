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Трампу выдвинули еще два обвинения по делу о секретных документах

28 июля 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Трампу выдвинули еще два обвинения по делу о секретных документах
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу прокуратура США выдвинула новые обвинения. Речь идет о деле ненадлежащего хранения секретных документов.

Об этом сообщает агентство Rеuters.

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Сообщается, что Трампу предъявлены два новых пункта обвинения по уничтожению записей с камер наблюдения в имении в Мар-а-Лаго.

Согласно документам суда, Трамп обратился к одному из своих подчиненных с просьбой уничтожить записи с камер, чтобы те не попали в распоряжение жюри, рассматривающего его дело.

Также Трампу предъявлен еще один пункт обвинения "об умышленном содержании документов, связанных с национальной обороной США".

Таким образом общее количество предъявленных пунктов составляет 40.

Заметим, в августе прошлого года в имении Трампа Мар-а-Лаго были найдены документы с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив. В прошлом месяце Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам. Они связаны с тем, что бывший президент США хранил засекреченные документы, которые он забрал из Белого дома.

Напомним, Дональд Трамп убежден, что он через 24 часа сможет остановить войну в Украине и отвлечь начало Третьей мировой войны. Единственное условие для этого — вторично стать президентом США.

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