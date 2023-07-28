Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу прокуратура США выдвинула новые обвинения. Речь идет о деле ненадлежащего хранения секретных документов.

Об этом сообщает агентство Rеuters.

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Дело Трампа

Сообщается, что Трампу предъявлены два новых пункта обвинения по уничтожению записей с камер наблюдения в имении в Мар-а-Лаго.

Согласно документам суда, Трамп обратился к одному из своих подчиненных с просьбой уничтожить записи с камер, чтобы те не попали в распоряжение жюри, рассматривающего его дело.

Также Трампу предъявлен еще один пункт обвинения "об умышленном содержании документов, связанных с национальной обороной США".

Таким образом общее количество предъявленных пунктов составляет 40.

Заметим, в августе прошлого года в имении Трампа Мар-а-Лаго были найдены документы с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив. В прошлом месяце Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам. Они связаны с тем, что бывший президент США хранил засекреченные документы, которые он забрал из Белого дома.

Напомним, Дональд Трамп убежден, что он через 24 часа сможет остановить войну в Украине и отвлечь начало Третьей мировой войны. Единственное условие для этого — вторично стать президентом США.