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Трампа поддерживает более 50% республиканцев, несмотря на уголовные обвинения: опрос

2 апреля 2023 15:00
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Бывший президент США Дональд Трамп
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Большая часть республиканцев готова поддержать кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, несмотря на намерение властей предъявить ему уголовное обвинение.

Об этом свидетельствует опрос Yahoo News/YouGov .

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Более 50% голосов

Как отмечается в опросе, 54% республиканцев хотели бы видеть Трампа президентом, 33% проголосовали бы за кого-то другого.

Выбирая между Трампом и губернатором Флориды Роном ДеСантисом, 57% предпочли бы первого и 31% — второго. Скандальный экс-президент даже получает поддержку большинства (52%), когда противопоставляется более широкому кругу кандидатов из 10 объявленных и потенциальных соперников от Республиканской партии, тогда как ДеСантис имеет 21% голосов.

В опросе приняли участие 1089 взрослых американцев в течение первых 24 часов после того, как большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за обвинение Трампа.

Напомним, что большинство американцев считают, что уголовные обвинения против Дональда Трампа должны лишить его права баллотироваться на президентских выборах в 2024 году. При этом достаточно высокий показатель поддержания такой точки зрения и среди республиканцев.

Также ранее юрист объяснил, помешают ли уголовные обвинения участию Трампа в выборах.

 

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