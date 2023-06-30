Трамп знову заявив, що Україна має віддати Росії частину своєї території

45-ий президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Reba Saldanha

Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжує наполягати на негайних переговорах Росії та України. При цьому Україна мала б поступитися частиною своєї території.

Про це експрезидент США Дональд Трамп заявив у інтерв’ю інформаційному агентству Reuters.

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Трамп хоче переговори

Колишній очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що продовжує наполягати на переговорах між Росією та Україною.

Особливо зручним, на думку Трампа, був момент після бунту Євгена Пригожина — коли Володимир Путін показав, що він дещо ослаблений.

"Я думаю, що найкраща річ, яку США мають робити зараз, — це встановлення миру: зібрати Росію та Україну й укласти мир", — наголосив експрезидент Сполучених Штатів.

Поступки України

При цьому Дональд Трамп розповів про те, що на таких переговорах Україна мала б піти на поступки країні-агресору.

Він підкреслив, що Україні, імовірно, довелося б віддати Росії частину своєї території заради того, щоб зупинити війну.

Нагадаємо, у березні колишній президент США Дональд Трамп уже заявляв, що заради збереження миру Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.