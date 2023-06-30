Трамп знову заявив, що Україна має віддати Росії частину своєї території
Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжує наполягати на негайних переговорах Росії та України. При цьому Україна мала б поступитися частиною своєї території.
Про це експрезидент США Дональд Трамп заявив у інтерв’ю інформаційному агентству Reuters.
Трамп хоче переговори
Колишній очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що продовжує наполягати на переговорах між Росією та Україною.
Особливо зручним, на думку Трампа, був момент після бунту Євгена Пригожина — коли Володимир Путін показав, що він дещо ослаблений.
"Я думаю, що найкраща річ, яку США мають робити зараз, — це встановлення миру: зібрати Росію та Україну й укласти мир", — наголосив експрезидент Сполучених Штатів.
Поступки України
При цьому Дональд Трамп розповів про те, що на таких переговорах Україна мала б піти на поступки країні-агресору.
Він підкреслив, що Україні, імовірно, довелося б віддати Росії частину своєї території заради того, щоб зупинити війну.
Нагадаємо, у березні колишній президент США Дональд Трамп уже заявляв, що заради збереження миру Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.