Трамп снова заявил, что Украина должна отдать России часть своей территории

45-й президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Reba Saldanha

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает настаивать на немедленных переговорах России и Украины. При этом Украина должна уступить часть своей территории.

Об этом экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью информационному агентству Reuters.

Читайте также:

Трамп хочет переговоры

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что продолжает настаивать на переговорах между Россией и Украиной.

Особенно удобен, по мнению Трампа, момент после бунта Евгения Пригожина — когда Владимир Путин показал, что он несколько ослаблен.

"Я думаю, что лучшая вещь, которую США должны делать сейчас, — это установление мира: собрать Россию и Украину и заключить мир", — подчеркнул экспрезидент Соединенных Штатов.

Уступки Украины

При этом Дональд Трамп рассказал о том, что на таких переговорах Украина должна пойти на уступки стране-агрессору.

Он подчеркнул, что Украине, вероятно, пришлось бы отдать России часть своей территории ради того, чтобы остановить войну.

Напомним, в марте бывший президент США Дональд Трамп уже заявлял, что ради сохранения мира России следовало разрешить отобрать часть украинских территорий.