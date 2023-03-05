Трамп снова разбрасывается обещаниями закончить войну рф против Украины за один день

Экс-президент США Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп высказал мнение, что он мог бы закончить войну в Украине за 24 часа, если бы продолжал занимать пост главы государства. Однако он отказался сообщать, каким образом он бы это сделал, ссылаясь на то, что не хочет раскрывать свои планы заранее.

Об этом он рассказал в рамках конференции.

Обещание Трампа

В ходе беседы с журналистами Трамп также заявил, что для решения такой сложной проблемы, как война, необходима реальная власть и возможность действовать. Он также отметил, что для достижения этой цели нужно иметь определенные политические и экономические ресурсы.

Кроме того, Трамп поделился своим мнением о президенте рф владимире путине и отношениях между США и рф. Он утверждал, что у него и путина были хорошие отношения и он даже предупреждал диктатора относительно возможных последствий его действий в Украине. Однако Трамп не дал конкретных ответов на вопросы о том, какие конкретные шаги он предпринимал для укрепления отношений между двумя странами.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп снова рвется занять главное кресло страны. Он заявил, что если снова станет хозяином Белого дома, то вернет публичные казни.

Бывший президент, в случае переизбрания, остается преданным расширению применения федеральной смертной казни и возвращению запрещенных методов казни, сообщают источники. По словам одного из источников, Трамп даже размышлял о трансляции казней по телевизору, в том числе демонстрации поведения осужденных к смертному приговору.