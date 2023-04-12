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Трамп требует отложить суд по делу, где фигурирует изнасилование: чего хочет экспрезидент США

12 апреля 2023 08:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Трамп требует отложить суд по делу, где фигурирует изнасилование: чего хочет экспрезидент США
Президент США Дональд Трамп / Фото: Reuters, Marco Bello
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Адвокаты экспрезидента США Дональда Трампа призвали перенести на месяц судебное заседание по иску их клиента к писательнице Джин Кэрролл. Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

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Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что судебное заседание по его иску к писательнице и колумнистке Джин Кэрролл необходимо отложить по меньшей мере на месяц.

Заседание должно было пройти уже 25 апреля.

Аргумент экспрезидента

Дональд Трамп, подавший иск против Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании еще в 90-х годах прошлого века, объяснил свою просьбу повышенным интересом СМИ к этому делу.

Адвокаты Трампа Джо Такопина и Алина Хабба подчеркнули, что в случае, если судебное заседание таки пройдет в апреле "многие, если не большинство, потенциальных присяжных будут иметь в виду уголовные обвинения, когда будут выносить приговор в иске защиты президента Трампа против обвинений госпожи Кэрролл".

Напомним, на днях Дональд Трамп написал несколько эмоциональных сообщений в соцсети. Там он пытается оправдаться в ситуации с уголовными обвинениями против него — уверяет, что эти обвинения — вмешательство в будущие президентские выборы в США.

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