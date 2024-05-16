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Трамп отреагировал на просьбу о дебатах с Байденом

16 мая 2024 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Трамп отреагировал на просьбу о дебатах с Байденом
Бывший президент США Дональд Трамп и нынешний лидер Джо Байден. Фото: REUTERS/Джонатан Эрнст
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп согласился на предвыборные дебаты с американским лидером Джо Байденом. Таким образом, согласны оба кандидата.

Об этом сообщает CNN в среду, 15 мая.

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В ответ на вопрос журналиста по поводу дебатов Трамп заявил: "Да, я приму предложение".

Кроме того, Байден тоже ответил согласием, о чем он сообщил в соцсети Х.

"Я получил и принял приглашение от CNN на дебаты 27 июня. С вами, Дональд. Как вы сказали: где угодно, когда-либо, в любом месте", — отметил американский президент.

Состоятся ли дебаты Байдена и Трампа
Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х Джо Байдена

Дебаты состоятся в два раунда: первый — 27 июня в Атланте, штат Джорджия, США, организатором которых будет CNN; второй — 10 сентября, который будут транслировать на телеканале ABC News.

Как известно, президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. До 6 января должны подсчитать голоса избирателей, а 20 января 2025 года состоится инаугурация новоизбранного президента.

Напомним, что в начале апреля ведущие американские СМИ призвали кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа провести дебаты перед всеобщими выборами.

Также недавно СМИ сообщили, что Байден может снять свою кандидатуру с избирательной гонки уже летом. Известна вероятная причина.

Джо Байден
США
выборы
дебаты
Дональд Трамп

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