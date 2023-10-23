Трамп розповів австралійському мільярдеру про що говорив з Зеленським у 2019 році, — NYT
Близький до експрезидента Дональда Трампа мільярдер Ентоні Пратт розповів про його розмову з Президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році. Трамп домагався, щоб українські правоохоронні органи звинуватити в корупції Байдена та його сина Гантера.
Про це повідомляє The New York Times.
Що відомо про розмову Трампа і Зеленського 2019 року
Як відомо, Пратт дав приватні коментарі щодо діяльності Дональда Трампа і ця інформація зацікавила федеральних прокурорів. Мільярдер розповів, що зовсім нещодавно Трамп обговорював телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським на початку того року, яка допомогла привести до першого імпічменту Трампа.
"Це було ніщо в порівнянні з тим, що я зазвичай роблю", — цитує Трампа Пратт.
Однак неясно, чи Пратт поділився цими записами з прокуратурою, чи прокуратура не знає про ці записи.
Загалом відомо, що через цю телефонну розмову з Зеленським Трамп зіткнувся із загрозою імпічменту. Його звинуватили в тиску на українського президента. Начебто Трамп домагався, щоб українські правоохоронні органи звинуватити в корупції Байдена та його сина Гантера, який раніше працював в українській енергетичній компанії.
Тим самим Трамп начебто сподівався вивести з перегонів головного конкурента на майбутніх виборах.
У грудні 2019 стало відомо, що вже за півтори години після тієї телефонної розмови Білий дім вирішив заморозити фінансову допомогу Україні.
Трамп всі звинувачення рішуче відкидав. Зокрема, у вересні 2019 року він, не попередивши українського колегу, опублікував стенограму розмови з Зеленським, щоб розвіяти сумніви. Американський президент тоді наголосив, що це була дружня розмова, в якій не було жодного тиску на президента України. Натомість його опоненти з Демократичної партії заявили, що підстав для імпічменту після публікації стало навіть більше.
Нагадаємо, 26 вересня за вироком суду експрезидент США Дональд Трамп є винним у шахрайстві. Упродовж тривалого часу він обманював банки та страховиків, завищуючи свій капітал у документах.
Своєю чергою Трамп намагається зупинити судовий процес у справі про шахрайство. Він заявив, що суд повинен дочекатися апеляції на досудове рішення, перш ніж рухатися далі.
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