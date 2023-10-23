Трамп рассказал австралийскому миллиардеру о чем говорил с Зеленским в 2019 году, — NYT

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Близкий к экс-президенту Дональду Трампу миллиардер Энтони Пратт рассказал о его разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году. Трамп добивался, чтобы украинские правоохранительные органы обвинили в коррупции Байдена и его сына Гантера.

Об этом сообщает The New York Times.

Читайте также:

Что известно о разговоре Трампа и Зеленского 2019 года

Как известно, Пратт дал частные комментарии по поводу деятельности Дональда Трампа и эта информация заинтересовала федеральных прокуроров. Миллиардер рассказал, что совсем недавно Трамп обсуждал телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале того года, который помог привести к первому импичменту Трампа.

"Это было ничто по сравнению с тем, что я обычно делаю", — цитирует Трампа Пратт.

Однако неясно, поделился ли Пратт этими записями с прокуратурой, или прокуратура не знает об этих записях.

В общем, известно, что из-за этого телефонного разговора с Зеленским Трамп столкнулся с угрозой импичмента. Его обвинили в давлении на президента. Вроде бы Трамп добивался, чтобы украинские правоохранительные органы обвинить в коррупции Байдена и его сына Гантера, ранее работавшего в украинской энергетической компании.

Тем самым Трамп вроде бы надеялся вывести из гонки главного конкурента на предстоящих выборах.

В декабре 2019 стало известно, что уже через полтора часа после того телефонного разговора Белый дом решил заморозить финансовую помощь Украине.

Трамп все обвинения решительно отвергал. В частности, в сентябре 2019 он, не предупредив украинского коллегу, опубликовал стенограмму разговора с Зеленским, чтобы развеять сомнения. Американский президент тогда подчеркнул, что это был дружеский разговор, в котором не было никакого давления на президента Украины. Его оппоненты из Демократической партии заявили, что оснований для импичмента после публикации стало даже больше.

Напомним, 26 сентября по приговору суда экс-президент США Дональд Трамп виновен в мошенничестве. Долгое время он обманывал банки и страховщиков, завышая свой капитал в документах.

В свою очередь Трамп пытается остановить судебный процесс по делу о мошенничестве. Он заявил, что суд должен дождаться апелляции на досудебное решение, прежде чем двигаться дальше.