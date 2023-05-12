Трамп подав апеляцію на вирок суду у справі про зґвалтування

Судове засідання у справі Керролл-Трамп. Фото: Reuters/Jane Rosenberg/File Photo

45-й президент США Дональд Трамп подав позов проти Джин Керролл, у зґвалтуванні якої його було визнано винним судом Манхеттена. Трамп вимагає скасувати це рішення і постанову про виплату 5 млн доларів США.

Про це повідомляє CNBC.

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Трамп подав апеляцію

Експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію на рішення суду, яким його було визнано у зґвалтуванні журналістки та письменниці Джин Керролл.

Трамп, зокрема, вимагає скасувати постанову про виплату визнаній постраждалою журналістці 5 млн доларів США.

Справа про зґвалтування

79-річна Керролл звинуватила 76-річного Трампа в тому, що він зґвалтував її в роздягальні універмагу Bergdorf Goodman наприкінці 1995 або на початку 1996 року, а потім підривав довіру до неї в суспільстві та її кар’єру.

Позов жінки про наклеп стосується допису в жовтні 2022 року на платформі Трампа Truth Social, де Трамп назвав справу колишньої авторки журналу Elle "повною аферою" та "обманом і брехнею".

Заява про зґвалтування була включена до мемуарів Керролл "Для чого нам потрібні чоловіки? Скромна пропозиція", уривки з яких були опубліковані в журналі New York у червні 2019 року.

Нагадаємо, федеральний суд Манхеттена визнав, що Дональд Трамп вчинив проти Джин Керролл сексуальне насильство у роздягальні універмагу навесні 1996 року.

Суд постановив, що Дональд Трамп має виплатити Джин Керролл близько 2 мільйонів доларів відшкодування за її цивільний позов.

Крім того, журі визнало Дональда Трампа винним у наклепі за іншим позовом, який подала письменниця. За цим позовом Трамп повинен виплатити майже 3 мільйони доларів відшкодування.