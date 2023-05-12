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Трамп подал апелляцию на приговор суда по делу об изнасиловании

12 мая 2023 07:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Трамп подал апелляцию на приговор суда по делу об изнасиловании
Судебное заседание по делу Кэрролл-Трампа. Фото: Reuters/Jane Rosenberg/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

45-й президент США Дональд Трамп подал иск против Джин Кэрролл, в изнасиловании которой он был признан виновным судом Манхэттена. Трамп требует отменить это решение и постановление о выплате 5 млн. долларов США.

Об этом сообщает CNBC.

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Трамп подал апелляцию

Экспрезидент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда, которым он был признан в изнасиловании журналистки и писательницы Джин Кэрролл.

Трамп, в частности, требует отменить постановление о выплате признанной пострадавшей журналистке 5 млн. долларов США.

Дело об изнасиловании

79-летняя Кэрролл обвинила 76-летнего Трампа в том, что он изнасиловал ее в раздевалке универмага Bergdorf Goodman в конце 1995 или начале 1996 года, а затем подрывал доверие к ней в обществе и ее карьеру.

Иск женщины о клевете касается сообщения в октябре 2022 года на платформе Трампа Truth Social, где Трамп назвал дело бывшего автора журнала Elle "полной аферой" и "обманом и ложью".

Заявление об изнасиловании было включено в мемуары Кэрролл "Для чего нам нужны мужчины? Скромное предложение", отрывки из которых были опубликованы в журнале New York в июне 2019 года.

Напомним, федеральный суд Манхэттена признал, что Дональд Трамп совершил против Джин Кэрролл сексуальное насилие в раздевалке универмага весной 1996 года.

Суд постановил, что Дональд Трамп должен выплатить Джин Кэрролл около 2 миллионов долларов возмещения за ее гражданский иск.

Кроме того, жюри признало Дональда Трампа виновным в клевете по другому иску, который подала писательница. По этому иску Трамп должен выплатить почти 3 миллиона долларов возмещения.

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