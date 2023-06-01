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Трамп після поразки на виборах виніс із Білого дому секретний документ, — ЗМІ

1 червня 2023 10:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Трамп після поразки на виборах виніс із Білого дому секретний документ, — ЗМІ
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Carlos Barria/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

45-й президент США Дональд Трамп виніс із Білого дому після завершення своєї каденції секретний документ. У цьому документі йшлося про можливий напад США на Іран.

Про це повідомляє онлайн-видання CNN.

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Запис розмови експрезидента

Федеральна прокуратура США отримала аудіозапис однієї із зустрічей Дональда Трампа улітку 2021 року.

На цьому записі, як стверджує CNN, колишній президент Сполучених Штатів Америки визнав, що має секретний документ Пентагону.

Що за секретний документ виніс Трамп

Відомо, що цей документ стосувався потенційного нападу на Іран.

На аудіозаписі, за інформацією видання, можна почути, що Дональд Трамп хотів би поділитися цими даними, оприлюднивши їх, але він нібито визнав свої обмежені можливості щодо розсекречення документів після завершення президентської каденції.

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп постане перед судом 25 березня 2024 року. Йдеться про кримінальну справу, у якій його звинувачують у фальсифікації ділових записів. За версією слідства, у 2016 році політик незаконно компенсував із передвиборчого фонду 130 тисяч доларів, які він виплатив порнозірці Стормі Деніелс за мовчання про їхній роман у минулому.

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