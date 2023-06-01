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Трамп после поражения на выборах вынес из Белого дома секретный документ, — СМИ

1 июня 2023 10:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Трамп после поражения на выборах вынес из Белого дома секретный документ, — СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Carlos Barria/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

45-й президент США Дональд Трамп вынес из Белого дома после завершения своей каденции секретный документ. В этом документе речь шла о возможном нападении США на Иран.

Об этом сообщает онлайн-издание CNN.

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Запись разговора экс-президента

Федеральная прокуратура США получила аудиозапись одной из встреч Дональда Трампа летом 2021 года.

На этой записи, как утверждает CNN, бывший президент Соединенных Штатов Америки признал, что у него есть секретный документ Пентагона.

Что за секретный документ вынес Трамп

Известно, что этот документ касался потенциального нападения на Иран.

На аудиозаписи, по информации издания, можно услышать, что Дональд Трамп хотел бы поделиться этими данными, обнародовав их, но он якобы признал свои ограниченные возможности рассекречивания документов после завершения президентской каденции.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп предстанет перед судом 25 марта 2024 года. Речь идет об уголовном деле, в котором его обвиняют в фальсификации деловых записей. По версии следствия, в 2016 году политик незаконно компенсировал из предвыборного фонда 130 тысяч долларов, которые он выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их романе в прошлом.

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