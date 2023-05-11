Трамп не захотел признать Путина военным преступником
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался признавать Владимира Путина военным преступником. Это повредит возможным переговорам, уверен Трамп.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Путин – военный преступник или нет
На дебатах, которые фактически начали президентскую гонку перед выборами-2024, Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина военным преступником.
"Я не думаю, что этот вопрос стоит сейчас обсуждать", — только и смог ответить Трамп.
Трамп объяснил свою логику
Бывший президент США объяснил, почему не спешит с подобными определениями.
Это, по мнению Дональда Трампа, только ухудшит возможный переговорный процесс войны в Украине.
"Если вы будете говорить, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение", — уверен экспрезидент Соединенных Штатов.
Что касается самих обвинений, то Трамп подчеркнул, что они должны обсуждать, но не сейчас, а позже.
Напомним, что в марте Трамп заявил, что ради сохранения мира в Европе России следовало разрешить отобрать часть украинских территорий.