Трамп не захотел признать Путина военным преступником

45-й президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Brian Snyder/File Photo

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался признавать Владимира Путина военным преступником. Это повредит возможным переговорам, уверен Трамп.

Об этом сообщает телеканал CNN.

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На дебатах, которые фактически начали президентскую гонку перед выборами-2024, Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина военным преступником.

"Я не думаю, что этот вопрос стоит сейчас обсуждать", — только и смог ответить Трамп.

Трамп объяснил свою логику

Бывший президент США объяснил, почему не спешит с подобными определениями.

Это, по мнению Дональда Трампа, только ухудшит возможный переговорный процесс войны в Украине.

"Если вы будете говорить, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение", — уверен экспрезидент Соединенных Штатов.

Что касается самих обвинений, то Трамп подчеркнул, что они должны обсуждать, но не сейчас, а позже.

Напомним, что в марте Трамп заявил, что ради сохранения мира в Европе России следовало разрешить отобрать часть украинских территорий.