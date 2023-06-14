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Трамп назвав себе жертвою політичного переслідування

14 червня 2023 10:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Трамп назвав себе жертвою політичного переслідування
Виступ Дональда Трампа після судового засідання. Фото: Reuters/Amr Alfiky
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Дональд Трамп відкинув усі звинувачення проти нього, які були оголошені під час судового засідання в Маямі. Трамп заявив, що усі претензії до нього — це політичне переслідування.

Про це експрезидент США Дональд Трамп заявив у своєму виступі після судового засідання.

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Реакція Трампа на звинувачення

45-й президент США Дональд Трамп після судового засідання в Маямі, де йому оголосили нові звинувачення, зробив різку заяву.

Він назвав усі ці звинуваченням "політичним переслідуванням", а себе, відповідно, жертвою політичного тиску нинішньої влади.

Знову про вибори

Також колишній президент Сполучених Штатів Америки вкотре згадав про програні ним президентські вибори 2020 року.

Трамп знову наголосив, що його суперники із Демократичної партії нібито фальсифікували результати виборів, дозволивши перемогти представнику цієї політсили Джо Байдену.

Нагадаємо, що 9 червня 45-му президенту США Дональду Трампу і його помічникові Волту Науті висунули обвинувачення за 37 пунктами у справі про неналежне поводження із секретними документами. Їх обвинувачують у змові з метою перешкодити правосуддю.

Як повідомляє видання Vice News, Дональду Трампу може загрожувати до 22 років позбавлення волі в разі визнання його винним. Це вперше в американській історії, коли президента можуть кинути за ґрати.

Крім цього, Трампа звинувачують і у перешкоджанні правосуддю. Йому також загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 9 років.

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