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Трамп назвал себя жертвой политического преследования

14 июня 2023 10:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Трамп назвал себя жертвой политического преследования
Выступление Дональда Трампа после судебного заседания. Фото: Reuters/Amr Alfiky
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Дональд Трамп отверг все обвинения против него, объявленные во время судебного заседания в Майами. Трамп заявил, что все претензии к нему — это политическое преследование.

Об этом экс-президент США Дональд Трамп заявил в своем выступлении после судебного заседания.

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Реакция Трампа на обвинение

45-й президент США Дональд Трамп после судебного заседания в Майами, где ему объявили новые обвинения, сделал резкое заявление.

Он назвал все эти обвинения "политическим преследованием", а себя, соответственно, жертвой политического давления нынешней власти.

Снова о выборах

Также бывший президент Соединенных Штатов Америки в который раз упомянул о проигранных им президентских выборах 2020 года.

Трамп вновь подчеркнул, что его соперники из Демократической партии якобы фальсифицировали результаты выборов, позволив победить представителю этой политсилы Джо Байдену.

Напомним, что 9 июня 45-му президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Наути выдвинули обвинения по 37 пунктам по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Их обвиняют в сговоре с целью воспрепятствовать правосудию.

Как сообщает издание Vice News, Дональду Трампу может грозить до 22 лет лишения свободы в случае признания его виновным. Это впервые в американской истории, когда президента могут бросить за решетку.

Кроме этого, Трампа обвиняют и в препятствовании правосудию. Ему также грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

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