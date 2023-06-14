Трамп назвал себя жертвой политического преследования
Дональд Трамп отверг все обвинения против него, объявленные во время судебного заседания в Майами. Трамп заявил, что все претензии к нему — это политическое преследование.
Об этом экс-президент США Дональд Трамп заявил в своем выступлении после судебного заседания.
Реакция Трампа на обвинение
45-й президент США Дональд Трамп после судебного заседания в Майами, где ему объявили новые обвинения, сделал резкое заявление.
Он назвал все эти обвинения "политическим преследованием", а себя, соответственно, жертвой политического давления нынешней власти.
Снова о выборах
Также бывший президент Соединенных Штатов Америки в который раз упомянул о проигранных им президентских выборах 2020 года.
Трамп вновь подчеркнул, что его соперники из Демократической партии якобы фальсифицировали результаты выборов, позволив победить представителю этой политсилы Джо Байдену.
Напомним, что 9 июня 45-му президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Наути выдвинули обвинения по 37 пунктам по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Их обвиняют в сговоре с целью воспрепятствовать правосудию.
Как сообщает издание Vice News, Дональду Трампу может грозить до 22 лет лишения свободы в случае признания его виновным. Это впервые в американской истории, когда президента могут бросить за решетку.
Кроме этого, Трампа обвиняют и в препятствовании правосудию. Ему также грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.