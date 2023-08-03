Николай Тищенко против депутата Семинского: подробности скандала

Николай Тищенко и сотрудники правоохранительных органов. Фото: FB/Микола Тищенко

Нардеп ВР и бывший член партии "Слуга народа" Николай Тищенко обвинил своего бывшего коллегу по партии Олега Семинского в работе на Россию.

Мол, в помещении, принадлежащем нардепу, находился Сall-центр, работники которого передавали в Россию информацию о военных в правительственном квартале и работе ПВО.

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Тищенко обвинил Семинского в работе на Россию

1 августа Нацполиция сообщила, что днем ранее, 31 июля, в офисном помещении Подольского района правоохранители обнаружили Сall-центр, работники которого могли сотрудничать со страной-агрессором. В общей сложности было идентифицировано 47 работников, из которых два иностранца, и 220 рабочих мест, оснащенных компьютерной техникой.

"С места происшествия изъяты системные блоки, жесткие диски, мобильные телефоны и рабочие блокноты. Кроме того, были найдены печати российских компаний и банков", — говорится в официальном сообщении полиции.

Депутат Олег Семинский и Николай Тищенко. Фото: Скриншот видео

В тот же день депутат Тищенко заявил, что разоблаченный правоохранителями Сall-центр может быть связан с его коллегой по Раде и бывшим коллегой по партии "Слуга народа" Олегом Семинским. Мол, именно он и сообщил правоохранителям об этом факте.

"Все здание (по словам работников офиса) может принадлежать депутату Семинскому, и все это (имеется в виду организация сall-центра. – ред.) происходит почти в приемной указанного народного депутата. Информацию мы предоставили для проверки правоохранительным органам и ДБР. Данный Сall-центр собирал и передавал информацию о работе военных в Киеве в правительственном квартале и работе ПВО, о чем свидетельствуют соответствующие изъятые документы, которые заполнялись на русском языке", — написал Тищенко на своей странице в Facebook.

Скриншот со страницы Facebook Николая Тищенко. Фото: Скриншот

По его словам, депутат Семинский появился в данном здании во время обысков правоохранителей вместе со своим адвокатом. Тищенко утверждает, что Семинский сопротивлялся работе ВСК, Национальной Полиции и нанес телесные повреждения его помощнице. На этот счет написано соответствующее заявление по ст.126.

На обнародованном Тищенко видео заметна небольшая словесная перепалка между ним и собственно Семинским. В частности, Тищенко на повышенном голосе пытается выяснить у коллеги, что "он делает в российском Сall-центре".

"Тут находится моя общественная приемная (на 2 этажа выше. — Ред.). Моя охрана доложила мне, что здесь совершается рейдерское нападение. Поэтому я вышел посмотреть и вижу, что вы, Николай Николаевич, ведете себя неадекватно", — сказал Семинский Тищенко, выходя из помещения.

Что о скандале с Тищенко говорит сам Семинский

В комментарии Новини.LIVE депутат Семинский подтвердил, что действительно он является владельцем помещения, где располагался Сall-центр, который сейчас проверяет следствие.

Олег Семинский. Фото: FB/Олег Семинский

Он рассказал, что с бывшей женой является бенефециаром здания в Подольском районе Киева, что указано в декларации депутата. Недвижимость передана в траст и ею управляет управляющая компания, уполномоченная от траста. Сам Семинский, по его словам, не имеет права вмешиваться в деятельность компании.

Хотя и признает, что коллеги интересовались, почему он не проверил арендаторов.

"Во-первых, я не имею права вмешиваться. Во-вторых, юрист управляющей компании, которая проверяла учредительные документы, говорит, что никакого российского следа там не было. Это чисто украинские учредители, резидент — украинская компания, а вид деятельности — ИТ. Я лично не имею к ним никакого отношения. Если бы был причастен, то сидел бы рядом с Пономаревым (депутат Александр Пономарев в 2023 году получил подозрение в государственной измене. — Ред.)", — сказал Семинский.

Обыски. Фото: Нацполиция

Нардеп добавил, что за много лет помещение арендовали разные арендаторы, преимущественно ИТ-компании. К примеру, предыдущая делала софты для компании Disney.



"С другой стороны, я думаю, если компания-управитель будет обращаться в правоохранительные органы в военное время проверять того или иного претендета (имеется в виду на аренду. — Ред.) — это будет смешно", — считает Семинский.

Он также добавил, что хотел уточнить у Тищенко, что он делает в его помещении, однако тот "тыкал какие-то печати и кричал о крыше колл-центров, связанных с Россией".

Мол, Тищенко был в состоянии полного неадеквата, нельзя было что-то ему сказать или задать вопрос. Кроме него в помещении находились следователи и около 25 молодых людей спортивного телосложения.

У них в руках были ломы и монтировки, выламывали двери, турникеты, не имея на это никаких санкций. Депутат также предоставил Новини.LIVE видео из уличных камер о событиях 31 июля.

Семинский утверждает, что его коллега Тищенко своим присутствием препятствовал действиям следователей и своими действиями "заработал себе как минимум три уголовных статьи".

"Ведет себя по-хамски, кричит, ну это я и в зале видел такое его поведение даже к женщинам. Скорее всего, Тищенко сам хочет крышевать колл-центры, чтобы зайти в этот бизнес. До этого у меня с ним не было никаких дел и никаких конфликтов. Единственное, что я советовал ему структурировать свои разговоры, а то он перескакивал с одного на другое. А больше никаких конфликтов. Не понимаю, почему он на меня так вызверелся", — удивляется Семинский.



Депутат дополнил, что Тищенко не является членом ВСК по Колл-центрам.

"Такими безосновательными нападками и обвинениями не только нанесен ущерб партии "Слуга народа", но и вообще парламентаризму. У меня был разговор с моими руководителями — Давидом Арахамией и Еленой Шуляк. Я объяснил, что происходит", — подытожил Семинский.

Что о конфликте между двумя депутатами говорят в Нацполиции

Новини.LIVE обратились за комментарием к Киевской полиции о ситуации, которая сложилась с колл-центром и обвинениями Тищенко относительно вероятного сотрудничества его коллеги Семинского с Россией.

Представитель столичной полиции Юлия Гирдвилис уточнила, что не может предоставлять персональные данные кого-либо, фигурирующего в определенном деле. За подробной информацией посоветовала написать соответствующий запрос.

Между тем, как отмечено на сайте Главного управления полиции в городе Киев, следователи Подольского управления полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.