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Тищенко эксклюзивно для Новини.LIVE прокомментировал ситуацию с е-декларациями

8 сентября 2023 13:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Тищенко эксклюзивно для Новини.LIVE прокомментировал ситуацию с е-декларациями
Народный депутат Украины Николай Тищенко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Народный депутат Украины Николай Тищенко заявил, что политики обязаны декларировать свое имущество, но электронные декларации не обязательно должны быть открыты. Особенно в условиях военного положения, когда публичными данными могут воспользоваться россияне не в пользу Украины.

Об этом журналистам Новини.LIVE эксклюзивно рассказал Николай Тищенко.

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"Моя позиция — должна декларироваться вся власть, а не только парламент. Это не какой-то происходящий за все проблемы, мы вместе работаем и вместе должны нести ответственность", — заявил Тищенко.

По словам Тищенко, в условиях военного положения соответствующие электронные декларации должны быть закрыты от российских спецслужб. Ведь россияне могут использовать публичные данные не в пользу Украины. Так что парламентарии настаивают на том, чтобы открывать свои декларации можно было по желанию, а не всем обязательно.

"Декларироваться будут все даже во время войны, но есть маленькая запятая — декларирование будет закрытым. Но закрыто от кого? От разведывательных спецслужб Российской Федерации. Потому что, если это будет в открытом доступе, кто-либо может это использовать на пользу против государства Украины ", — подчеркнул депутат.

Напомним, во вторник, 5 сентября, парламент голосовал за законопроект №9534 о возобновлении декларирования. Однако был риск, что нардепы проголосуют за закрытый реестр, поскольку боятся показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны.

Добавим, петиция, в которой Президента Владимира Зеленского призывают наложить вето на принятый парламентом закон о декларировании, набрала 25 тысяч необходимых подписей. Это произошло за рекордные три часа.

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