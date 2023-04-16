Tinder вже не для кохання: як спецслужби РФ вербують політиків Німеччини

Жінка в додатку Tinder. Фото: Факти

Російські спецслужби вербують німецьких політиків та військових через Tinder. Шпигунки докладають зусиль, щоб отримати потрібну їм інформацію шляхом побудови стосунків із впливовими особами.

Про це повідомляє Die Welt.

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Tinder вже не для кохання

Повідомляється, що спецслужби Росії "поводяться агресивно в Німеччині". Німецький уряд закликає військових та політиків бути обережними на платформах знайомств, оскільки там на них полюють російські шпигунки.

"Tinder намагається залучити людей, які готові любити. Це означає: просто проведіть вправо по екрану мобільного телефону, де вже чекає партнер вашої мрії. Або російська спецслужба", — зазначає Die Welt.

Що цікавить спецслужби РФ

За даними видання, шпигунки РФ знайомляться, заводять бесіди, а потім призначають зустріч політикам і співробітникам Бундесверу в Tinder'i.

Найбільше їх цікавлять дані щодо Німеччини та війни в України. На спеціальній нараді в Німеччині, учасники якої були представниками кількох країн НАТО, вже розглянули цю проблему.

"Співробітники розвідувальних служб РФ використовують соцмережі, щоб навмисно встановити контакти з військовими Бундесверу, спробувати вивідати інформацію або, по можливості, завербувати їх", – заявили у Службі військової контррозвідки Німеччини.

Нагадаємо, що 15 квітня в Сеулі відбулися переговори міністрів закордонних справ Південної Кореї та Німеччини. Пак Цзінь та Анналена Бербок обговорили війну в Україні та співпрацю в більш широкому Індо-Тихоокеанському регіоні.