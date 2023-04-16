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Tinder вже не для кохання: як спецслужби РФ вербують політиків Німеччини

16 квітня 2023 02:17
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Інна Буряк
редактор
Tinder вже не для кохання: як спецслужби РФ вербують політиків Німеччини
Жінка в додатку Tinder. Фото: Факти
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські спецслужби вербують німецьких політиків та військових через Tinder. Шпигунки докладають зусиль, щоб отримати потрібну їм інформацію шляхом побудови стосунків із впливовими особами. 

Про це повідомляє Die Welt.

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Tinder вже не для кохання

Повідомляється, що спецслужби Росії "поводяться агресивно в Німеччині". Німецький уряд закликає військових та політиків бути обережними на платформах знайомств, оскільки там на них полюють російські шпигунки.

"Tinder намагається залучити людей, які готові любити. Це означає: просто проведіть вправо по екрану мобільного телефону, де вже чекає партнер вашої мрії. Або російська спецслужба", — зазначає Die Welt.

Що цікавить спецслужби РФ

За даними видання, шпигунки РФ знайомляться, заводять бесіди, а потім призначають зустріч політикам і співробітникам Бундесверу в Tinder'i.

Найбільше їх цікавлять дані щодо Німеччини та війни в України. На спеціальній нараді в Німеччині, учасники якої були представниками кількох країн НАТО, вже розглянули цю проблему.

"Співробітники розвідувальних служб РФ використовують соцмережі, щоб навмисно встановити контакти з військовими Бундесверу, спробувати вивідати інформацію або, по можливості, завербувати їх", – заявили у Службі військової контррозвідки Німеччини.

Нагадаємо, що 15 квітня в Сеулі відбулися переговори міністрів закордонних справ Південної Кореї та Німеччини. Пак Цзінь та Анналена Бербок обговорили війну в Україні та співпрацю в більш широкому Індо-Тихоокеанському регіоні.

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