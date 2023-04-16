Tinder уже не для любви: как спецслужбы РФ вербуют политиков Германии

Женщина в приложении Tinder. Фото: Факты

Российские спецслужбы вербуют немецких политиков и военных через Tinder. Шпионки прилагают усилия, чтобы получить нужную им информацию путем построения отношений с влиятельными лицами.

Об этом сообщает Die Welt.

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Tinder уже не для любви

Сообщается, что спецслужбы России "ведут себя агрессивно в Германии". Немецкое правительство призывает военных и политиков осторожничать на платформах знакомств, поскольку там на них охотятся российские шпионки.

"Tinder пытается привлечь людей, готовых любить. Это значит: просто проведите вправо по экрану мобильного телефона, где уже ждет партнер вашей мечты. Или российская спецслужба", — отмечает Die Welt.

Что интересует спецслужбы РФ

По данным издания, шпионки РФ знакомятся, заводят беседы, а затем назначают встречу политикам и сотрудникам Бундесвера в Tinder.

Больше всего их интересуют данные по Германии и войне в Украине. На специальном совещании в ФРГ, участники которого были представителями нескольких стран НАТО, уже рассмотрели эту проблему.

"Сотрудники разведывательных служб РФ используют соцсети, чтобы намеренно установить контакты с военными Бундесвера, попытаться выведать информацию или, по возможности, завербовать их", — заявили в Службе военной контрразведки Германии.

Напомним, что 15 апреля в Сеуле состоялись переговоры министров иностранных дел Южной Кореи и Германии. Пак Цзинь и Анналена Бербок обсудили войну в Украине и сотрудничество в более широком Индо-Тихоокеанском регионе.