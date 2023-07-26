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Тимошенко заблокувала трибуну, щоб не голосувати за відновлення декларування, — Арахамія

26 липня 2023 14:02
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Валерія Пержун
редактор
Тимошенко заблокувала трибуну, щоб не голосувати за відновлення декларування, — Арахамія
Голова фракції "Батьківщина" Ю. Тимошенко блокує трибуну. Фото: Давид Арахамія
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Сесія Верховної Ради України у середу, 26 липня не обходиться без чварів між депутатами. Так, напередодні голосування щодо поновлення електронного декларування для депутатів, Юлія Тимошенко заблокувала трибуну.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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З початком воєнного стану посадовців і депутатів звільнили від необхідності заповнювати електронні декларації. Однак, у середу, 26 липня Верховна Рада України має розглянути законопроєкт щодо поновлення обовʼязкового декларування.

Таке рішення може задовольняти далеко не всіх депутатів. Так, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив Юлію Тимошенко у зумисному зриві пленарного засідання. Політик заявив, що Тимошенко не хоче, щоб на сесія дійшла черга до голосування за відновлення декларування.

"Сьогодні на засіданні Верховної Ради фракція "Батькивщина" на чолі з Юлією Тимошенко намагається влаштувати бойкот роботи з метою "захистити землю", а насправді, щоб не встигнути дійти до голосування по відновленню декларування. Незважаючи на цей опір, всеодно будемо голосувати, навіть якщо потрібно буде зібратись в неділю", — заявив Арахамія.

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Скріншот допису Д. Арахамії у Telegram-каналі

Нагадаємо, ВР розгляне законопроєкт, який спростить механізм призначення пенсійних виплат громадянам, які працювали за межами країни.

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