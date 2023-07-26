Тимошенко заблокировала трибуну, чтобы не голосовать за возобновление декларирования, — Арахамия

Глава фракции "Батькивщина" Ю. Тимошенко блокирует трибуну. Фото: Давид Арахамия

Сессия Верховной Рады Украины в среду, 26 июля, не обходится без раздоров между депутатами. Так, накануне голосования по возобновлению электронного декларирования для депутатов Юлия Тимошенко заблокировала трибуну.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Читайте также:

Почему Юлия Тимошенко заблокировала трибуну в Раде

С началом военного положения должностных лиц и депутатов освободили от необходимости заполнять электронные декларации. Однако в среду, 26 июля, Верховная Рада Украины должна рассмотреть законопроект о возобновлении обязательного декларирования.

Такое решение может удовлетворять далеко не всех депутатов. Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил Юлию Тимошенко в умышленном срыве пленарного заседания. Политик заявил, что Тимошенко не хочет, чтобы на сессия дошла очередь до голосования за возобновление декларирования.

"Сегодня на заседании Верховной Рады фракция "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко пытается устроить бойкот работы с целью "защитить землю", а на самом деле, чтобы не успеть дойти до голосования по возобновлению декларирования. Несмотря на это сопротивление, все равно будем голосовать, даже если нужно будет собраться в воскресенье", — заявил Арахамия.

Скриншот сообщения Д. Арахамии в Telegram-канале

Напомним, ВР рассмотрит законопроект, который упростит механизм назначения пенсионных выплат гражданам, работавшим за пределами страны.