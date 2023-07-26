Тимошенко заблокировала трибуну, чтобы не голосовать за возобновление декларирования, — Арахамия
Сессия Верховной Рады Украины в среду, 26 июля, не обходится без раздоров между депутатами. Так, накануне голосования по возобновлению электронного декларирования для депутатов Юлия Тимошенко заблокировала трибуну.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Почему Юлия Тимошенко заблокировала трибуну в Раде
С началом военного положения должностных лиц и депутатов освободили от необходимости заполнять электронные декларации. Однако в среду, 26 июля, Верховная Рада Украины должна рассмотреть законопроект о возобновлении обязательного декларирования.
Такое решение может удовлетворять далеко не всех депутатов. Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил Юлию Тимошенко в умышленном срыве пленарного заседания. Политик заявил, что Тимошенко не хочет, чтобы на сессия дошла очередь до голосования за возобновление декларирования.
"Сегодня на заседании Верховной Рады фракция "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко пытается устроить бойкот работы с целью "защитить землю", а на самом деле, чтобы не успеть дойти до голосования по возобновлению декларирования. Несмотря на это сопротивление, все равно будем голосовать, даже если нужно будет собраться в воскресенье", — заявил Арахамия.
Напомним, ВР рассмотрит законопроект, который упростит механизм назначения пенсионных выплат гражданам, работавшим за пределами страны.