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Тимошенко заблокировала трибуну, чтобы не голосовать за возобновление декларирования, — Арахамия

26 июля 2023 14:02
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Валерия Пержун
редактор
Тимошенко заблокировала трибуну, чтобы не голосовать за возобновление декларирования, — Арахамия
Глава фракции "Батькивщина" Ю. Тимошенко блокирует трибуну. Фото: Давид Арахамия
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Сессия Верховной Рады Украины в среду, 26 июля, не обходится без раздоров между депутатами. Так, накануне голосования по возобновлению электронного декларирования для депутатов Юлия Тимошенко заблокировала трибуну.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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С началом военного положения должностных лиц и депутатов освободили от необходимости заполнять электронные декларации. Однако в среду, 26 июля, Верховная Рада Украины должна рассмотреть законопроект о возобновлении обязательного декларирования.

Такое решение может удовлетворять далеко не всех депутатов. Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил Юлию Тимошенко в умышленном срыве пленарного заседания. Политик заявил, что Тимошенко не хочет, чтобы на сессия дошла очередь до голосования за возобновление декларирования.

"Сегодня на заседании Верховной Рады фракция "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко пытается устроить бойкот работы с целью "защитить землю", а на самом деле, чтобы не успеть дойти до голосования по возобновлению декларирования. Несмотря на это сопротивление, все равно будем голосовать, даже если нужно будет собраться в воскресенье", — заявил Арахамия.

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Скриншот сообщения Д. Арахамии в Telegram-канале

Напомним, ВР рассмотрит законопроект, который упростит механизм назначения пенсионных выплат гражданам, работавшим за пределами страны.

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