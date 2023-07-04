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"Тільки сміливі здобувають незалежність": Зеленський привітав американців із національним святом

4 липня 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Привітання Зеленського з Днем незалежності США — відео
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скріншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський привітав американців із Днем незалежності. За словами українського лідера, лише сміливі здобувають незалежність і лише найкращі з хоробрих здатні передавати свободу з покоління в покоління.

Про це Зеленський сказав у відеопривітанні.

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Привітання Зеленського

"Дорогі американці. Я щиро вітаю вас із найкращим днем, яким життя може нагородити будь-яку націю, яка стала заради свободи. Вітаю вас із Днем незалежності", — сказав Зеленський.

За словами українського лідера, лише сміливі можуть отримувати свободу та передавати її з покоління до покоління. При цьому він уточнив, що США — це земля вільних і будинок сміливих, і що країна дає потужну мрію, що там темрява засяє свобода.

"Для нас велика честь бути союзником такої мрії, відваги і свободи", — додав він.

Нагадаємо, що щороку 4 липня Сполучені Штати Америки відзначають День незалежності. Сьогодні американці святкують уже 247 річницю незалежності. Це свято в США засноване на честь ухвалення Декларації незалежності США від Сполученого Королівства Великобританії, підписаної 4 липня 1776 року.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський привітав із Днем національної поліції України. Зокрема, український лідер подякував поліцейським за службу країні та народу.

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