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"Только смелые получают независимость": Зеленский поздравил американцев с национальным праздником

4 июля 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Поздравление Зеленского с Днем независимости США - видео
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американцев с Днем независимости. По словам украинского лидера, только смелые получают независимость и только лучшие из храбрых способны передавать свободу из поколения в поколение.

Об этом Зеленский сказал в видеопоздравлении.

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Поздравление Зеленского

"Дорогие американцы. Я искренне поздравляю вас с лучшим днем, которым жизнь может наградить любую нацию, которая встала ради свободы. Поздравляю вас с Днем независимости", — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, только смелые могут получать свободу и передавать ее из поколения в поколение. При этом он уточнил, что США — это земля свободных и дом смелых и что страна дает мощную мечту, что там где тьма засияет свобода. 

"Для нас большая честь, быть союзником такой мечты, отваги и свободы", — добавил он. 

Напомним, что каждый год 4 июля Соединенные Штаты Америки отмечают День независимости. Сегодня американцы празднуют уже 247-ю годовщину независимости. Этот праздник в США основан на честь принятия Декларации независимости США от Соединенного Королевства Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем национальной полиции Украины. В частности, украинский лидер поблагодарил полицейских за службу стране и народу.

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