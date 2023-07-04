Поздравление Зеленского с Днем независимости США - видео

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американцев с Днем независимости. По словам украинского лидера, только смелые получают независимость и только лучшие из храбрых способны передавать свободу из поколения в поколение.

Об этом Зеленский сказал в видеопоздравлении.

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Поздравление Зеленского

"Дорогие американцы. Я искренне поздравляю вас с лучшим днем, которым жизнь может наградить любую нацию, которая встала ради свободы. Поздравляю вас с Днем независимости", — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, только смелые могут получать свободу и передавать ее из поколения в поколение. При этом он уточнил, что США — это земля свободных и дом смелых и что страна дает мощную мечту, что там где тьма засияет свобода.

"Для нас большая честь, быть союзником такой мечты, отваги и свободы", — добавил он.

Напомним, что каждый год 4 июля Соединенные Штаты Америки отмечают День независимости. Сегодня американцы празднуют уже 247-ю годовщину независимости. Этот праздник в США основан на честь принятия Декларации независимости США от Соединенного Королевства Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем национальной полиции Украины. В частности, украинский лидер поблагодарил полицейских за службу стране и народу.