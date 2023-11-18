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Террорист Гиркин объявил, что идет в президенты России

18 ноября 2023 19:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Террорист Гиркин объявил, что идет в президенты России
Террорист Игорь Стрелков (Гиркин). Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бывший работник ФСБ России Игорь Стрелков (Гиркин) объявил о своём намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Эту информацию он передал через письмо из СИЗО, которое было прочитано во время пресс-конференции сопредседателем Русского движения в поддержку Стрелкова, Олегом Нельзиным. 

Об єтом сообщают российские СМИ.

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В своём обращении Гиркин-Стрелков подчеркнул необходимость объединения страны в ответ на внешние и внутренние вызовы. Он также призвал своих сторонников организовать инициативную группу для его выдвижения и начать сбор подписей, а также обратился за поддержкой к патриотически настроенным гражданским и политическим организациям. 

"Это наш шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы", — сказал террорист Гиркин.

Не первое заявление Гиркина о намерении баллотироваться на пост президента РФ

В конце августа Гиркин уже выражал желание баллотироваться в президенты РФ, указывая на преимущества своей кандидатуры в сравнении с действующим президентом Владимиром Путиным.

Напомним, что россияне заявляют, что террориста Игоря Гиркина якобы избил украинский военнопленный из полка "Азов". По их словам, это произошло в СИЗО.

Кроме того, российского военного преступника Игоря Гиркина арестовали из-за его личной критики главы РФ Владимира Путина. Это стало красной тряпкой. Скорее всего, Гиркин проведет под арестом до суда. А что с ним будет дальше — пока неизвестно.

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