Тейшейру, підозрюваного у витоку даних Пентагону, залишили за ґратами до суду

Малюнок із засідання суду над Тейшейрою. Фото: Reuters/Margaret Small

Джека Тейшейру залишили під вартою аж до суду. Адвокати військового, якого підозрюють у витоку секретної інформації міноборони США, просили відпустити його під домашній арешт.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Прохання захисту

Адвокати заарештованого у справі про витік секретної інформації із Пентагону військового Джека Тейшейри подали до суду прохання звільнити їхнього клієнта від перебування під вартою до суду.

Захисники попросили відпустити Тейшейру під домашній арешт.

Рішення суду

У п’ятницю, 19 травня, суддя федерального суду США Девід Хеннессі ухвалив рішення за цим позовом.

Захисту Тейшейри було відмовлено, що підозрюваний у витоку інформації з міністерства оборони США залишиться за ґратами до дня суду.

Нагадаємо, що 13 квітня Федеральне бюро розслідувань (ФБР) затримало у Норт-Дігтоні, штат Массачусетс, 21-річного Джека Тейшейру за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США. Він служить у гвардії Військово-повітряних сил США.

Прокуратура стверджує, що 21-річний юнак передав групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord секретні документи, включаючи ті, що стосуються пересування військ у війні Росії проти України. Також додає, що він знищив докази у справі. Однак, зважаючи на його історію насильницьких погроз в Інтернеті, прокурори вважають, що його слід тримати до під вартою до суду, оскільки є ризик його втечі, крім того, юнак становить загрозу.