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Тейшейру, подозреваемого в утечке данных Пентагона, оставили за решеткой в суд

20 мая 2023 11:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Тейшейру, подозреваемого в утечке данных Пентагона, оставили за решеткой в суд
Рисунок с заседания суда над Тейшейрой. Фото: Reuters/Margaret Small
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Джека Тейшейру оставили под стражей до суда. Адвокаты военного, подозреваемого в утечке секретной информации минобороны США, просили отпустить его под домашний арест.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Просьба защиты

Адвокаты арестованного по делу об утечке секретной информации из Пентагона военного Джека Тейшейры подали в суд просьбу освободить их клиента от содержания под стражей в суд.

Защитники попросили выпустить Тейшейру под домашний арест.

Решение суда

В пятницу, 19 мая, судья федерального суда США Дэвид Хеннесси принял решение по этому иску.

Защите Тейшейры было отказано, подозреваемый в утечке информации из министерства обороны США останется за решеткой до дня суда.

Напомним, что 13 апреля Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в Норт-Дигтоне, штат Массачусетс, 21-летнего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных данных Министерства обороны США. Он служит в гвардии Военно-воздушных сил США.

Прокуратура утверждает, что 21-летний юноша передал группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord секретные документы, включая касающиеся передвижения войск в войне России против Украины. Также добавляет, что он уничтожил доказательства. Однако, учитывая его историю насильственных угроз в Интернете, прокуроры считают, что его следует держать под стражей до суда, поскольку есть риск его бегства, кроме того, юноша представляет угрозу.

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