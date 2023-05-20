Тейшейру, подозреваемого в утечке данных Пентагона, оставили за решеткой в суд
Джека Тейшейру оставили под стражей до суда. Адвокаты военного, подозреваемого в утечке секретной информации минобороны США, просили отпустить его под домашний арест.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Просьба защиты
Адвокаты арестованного по делу об утечке секретной информации из Пентагона военного Джека Тейшейры подали в суд просьбу освободить их клиента от содержания под стражей в суд.
Защитники попросили выпустить Тейшейру под домашний арест.
Решение суда
В пятницу, 19 мая, судья федерального суда США Дэвид Хеннесси принял решение по этому иску.
Защите Тейшейры было отказано, подозреваемый в утечке информации из министерства обороны США останется за решеткой до дня суда.
Напомним, что 13 апреля Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в Норт-Дигтоне, штат Массачусетс, 21-летнего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных данных Министерства обороны США. Он служит в гвардии Военно-воздушных сил США.
Прокуратура утверждает, что 21-летний юноша передал группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord секретные документы, включая касающиеся передвижения войск в войне России против Украины. Также добавляет, что он уничтожил доказательства. Однако, учитывая его историю насильственных угроз в Интернете, прокуроры считают, что его следует держать под стражей до суда, поскольку есть риск его бегства, кроме того, юноша представляет угрозу.