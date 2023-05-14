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Суперник Ердогана перед виборами пообіцяв повернути демократію

14 травня 2023 15:03
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Суперник Ердогана перед виборами пообіцяв повернути демократію
Головний суперник Ердогана у Президентських виборах Туреччини Кемаль Киличдароглу. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У неділю, 14 травня, один із виборців на Президенство Туреччини Кемаль Киличдароглу пообіцяв відновити демократію після того, як проголосував на виборах. Він вважається головним суперником Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє агентство AFP.

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Сьогодні, 14 травня, у Туреччині відбуваються президентські та парламентські вибори.

"Нам усім не вистачало демократії. Побачимо, дасть бог, весна прийде в цю країну", — сказав Кемаль Киличдароглу. 

Водночас президент Ердоган після голосування висловив сподівання, що результат виборів буде "добрим для майбутнього країни", але не став прогнозувати перемогу.

"Я сподіваюся перед богом, що після завершення підрахунку голосів сьогодні ввечері результат буде сприятливим для майбутнього нашої країни, для турецької демократії", — сказав Реджеп Ердоган.

Передвиборчі опитування показували, що 74-річний Киличдароглу, колишній державний службовець, має шанс покласти край більш ніж двадцятирічному правлінню Ердогана.

Зазначається, що Киличдароглу очолює світську Республіканську народну партію і стоїть на чолі шестипартійного опозиційного альянсу, який був створений з єдиною метою — повалення Ердогана.

Нагадаємо, що головний суперник глави держави Реджепа Тайїпа Ердогана Кемаль Киличдароглу звинувачує Росію у втручанні у вибори. За його словами, росіяни стоять за "монтажами, змовами, діпфейками і записами", які були нібито викриті в Туреччині.

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