Соперник Эрдогана перед выборами пообещал вернуть демократию

Главный соперник Эрдогана в президентских выборах Турции Кемаль Киличдароглу. Фото: Reuters

В воскресенье, 14 мая, один из избирателей в президенты Турции Кемаль Киличдароглу пообещал восстановить демократию после того, как проголосовал на выборах. Он считается главным соперником Реджепа Эрдогана.

Об этом сообщает агентство AFP.

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Сегодня, 14 мая, в Турции проходят президентские и парламентские выборы.

"Нам всем не хватало демократии. Посмотрим, даст бог, весна придет в эту страну", — сказал Кемаль Киличдароглу.

В то же время президент Эрдоган после голосования выразил надежду, что результат выборов будет "хорошим для будущего страны", но не стал прогнозировать победу.

"Я надеюсь перед богом, что после завершения подсчета голосов сегодня вечером результат будет благоприятным для будущего нашей страны, для турецкой демократии", — сказал Реджеп Эрдоган.

Предвыборные опросы показывали, что 74-летний Киличдароглу, бывший государственный служащий, имеет шанс покончить с более чем двадцатилетним правлением Эрдогана.

Отмечается, что Киличдароглу возглавляет светскую Республиканскую народную партию и стоит во главе шестипартийного оппозиционного альянса, созданного с единственной целью — свержения Эрдогана.

Напомним, что главный соперник главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Киличдароглу обвиняет Россию во вмешательстве в выборы. По его словам, россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", якобы обличенными в Турции.