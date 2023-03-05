Суперечки між Польщею та Німеччиною загрожують постачанням озброєнь для України, — Bloomberg

Німеччина та Польща

НАТО продовжує виявляти єдність у підтримці України, але напруженість між Польщею та Німеччиною загрожує спільним зусиллям щодо постачання допомоги Силам оборони. Внаслідок суперечок між Варшавою та Берліном, що стосуються ракет, танків і запчастин, співпраця в галузі постачання озброєнь для України може стати неможливою.

Про це пише Bloomberg.

Суперечки між Німеччиною та Польщею

Польські лідери звинувачують Берлін в уповільненні процесу відправлення танків на фронт, що загрожує передачі бронетехніки німецького виробництва без схвалення Німеччини. Поляки намагалися виконати свої зобов'язання та відправити свої старі моделі Leopard, звинувачуючи Німеччину у нестачі запчастин.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Федеративна Республіка Німеччина несе головну відповідальність за виробництво цих танків та постачання запчастин. Польський уряд вважає, що Німеччина надто зосереджена на конкуренції з Польщею за міжнародне визнання своєї допомоги Україні замість того, щоб фактично надавати Києву необхідні ресурси.

Критична ситуація в Україні ставить під загрозу співпрацю між союзниками НАТО, і експерти вважають, що цей конфлікт може негативно вплинути на відносини між Польщею та Німеччиною, а також на майбутню співпрацю в галузі безпеки в Європі.

Нагадаємо, що в польському порту Гдиня розвантажили сотні одиниць американської військової техніки. Частину цієї техніки буде передано Україні.

Як повідомив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, частина цієї техніки піде на зміцнення оборони країн, що входять до НАТО. А ще частина — в Україні, "як і домовлялися".