Споры между Польшей и Германией угрожают поставкам вооружений для Украины, — Bloomberg
НАТО продолжает проявлять единство в поддержке Украины, но напряженность между Польшей и Германией угрожает совместным усилиям по поставке помощи Силам обороны. В результате споров между Варшавой и Берлином, касающихся ракет, танков и запчастей, сотрудничество в области поставок вооружений для Украины может стать невозможным.
Об этом пишет Bloomberg.
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Споры между Германией и Польшей
Польские лидеры обвиняют Берлин в замедлении процесса отправки танков на фронт, что представляет угрозу для передачи бронетехники немецкого производства без одобрения Германии. Поляки пытались выполнить свои обязательства и отправить свои старые модели Leopard, обвиняя Германию в недостатке запчастей.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Федеративная Республика Германия несет главную ответственность за производство этих танков и поставку запчастей. Польское правительство считает, что Германия слишком сосредоточена на конкуренции с Польшей за международное признание своей помощи Украине, вместо того чтобы фактически предоставлять Киеву необходимые ресурсы.
Критическая ситуация на Украине ставит под угрозу сотрудничество между союзниками НАТО, и эксперты считают, что этот конфликт может оказать негативное влияние на отношения между Польшей и Германией, а также на будущее сотрудничество в области безопасности в Европе.
Напомним, что в польском порту Гдыня разгрузили сотни единиц американской военной техники. Часть этой техники будет передана Украине.
Как сообщил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, часть этой техники пойдет на укрепление обороны входящих в НАТО стран. А еще часть — в Украине, "как и договаривались".