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Сунак хоче використати коронацію Чарльза ІІІ для налагодження відносин з Китаєм

11 березня 2023 14:13
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На коронацію в Лондон запросять одного із членів Політбюро Китаю
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Прем’єр-міністр Великої Британї Ріші Сунак планує використати коронацію Чарльза ІІІ як привід для поліпшення відносин із Китаєм. На саму коронацію буде запрошений один із членів Політбюро ЦК КПК.

Про це повідомляє британське видання The Times.

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Китай запросять на коронацію

На коронації нового британського монарха Чарльза ІІІ буде присутній представник Китайської Народної Республіки.

За інформацією ЗМІ, Лондон планує запросити на цю церемонію одного із членів Полютбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю.

Спроба подружитися

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак планує використати коронацію Чарльза ІІІ у своїх геополітичних інтересах.

Як зазначає видання, запрошення китайського топчиновника до Лондона стане спробою налагодити відносини між урядом Сполученого Королівства і правлячою елітою комуністичного Китаю.

Нагадаємо, що Букінгемський палац оголосив дату коронації Чарльза III ще 11 жовтня. Урочиста церемонія коронації нового британського монарха відбудеться 6 травня наступного року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Символічно, але вона пройде в день народження одного з онуків Чарльза III, сина принца Гаррі та Меган Маркл Арчі, якому в день коронації виповниться 4 роки.

Додамо, що у лютому Букінгемський палац представив офіційну емблему коронації.

Автором емблеми став колишній глава з дизайну компанії Apple, Джонатан Айв. Раніше він відповідав за зовнішній вигляд пристроїв iPhone, iPad, iPod та MacBook з 1997 по 2019 роки. 

Герб виконаний у кольорах прапора Великої Британії: на білому фоні корона синього кольору, обрамлена малюнками чотирьох рослин, виконаними в червоному кольорі.

Фото: CGTN

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