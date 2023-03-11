Сунак хочет использовать коронацию Чарльза ІІІ для налаживания отношений с Китаем

На коронацию в Лондон пригласят одного из членов Политбюро Китая

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует использовать коронацию Чарльза ІІІ в качестве повода для улучшения отношений с Китаем. На саму коронацию будет приглашен один из членов Политбюро УПК.

Об этом сообщает британское издание The Times.

Китай пригласят на коронацию

На коронации нового британского монарха Чарльза ІІІ будет присутствовать представитель Китайской Народной Республики.

По информации СМИ, Лондон намерен пригласить на эту церемонию одного из членов Полютбюро Коммунистической партии Китая.

Попытка подружиться

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует использовать коронацию Чарльза ІІІ в своих геополитических интересах.

Как отмечает издание, приглашение китайского топ-чиновника в Лондон станет попыткой наладить отношения между правительством Соединенного Королевства и правящей элитой коммунистического Китая.

Напомним, что Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III еще 11 октября. Торжественная церемония коронации нового британского монарха состоится 6 мая в следующем году в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Символично, но она пройдет в день рождения одного из внуков Чарльза III, сына принца Гарри и Мегана Маркла Арчи, которому в день коронации исполнится 4 года.

Добавим, что в феврале Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации.

Автором эмблемы стал бывший глава по дизайну компании Apple, Джонатан Айв. Ранее он отвечал за внешний вид устройств iPhone, iPad, iPod и MacBook с 1997 по 2019 годы.

Герб выполнен в цветах флага Великобритании: на белом фоне корона синего цвета обрамлена рисунками четырех растений, выполненными в красном цвете.

Фото: CGTN