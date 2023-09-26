Суд залишив Князєва за ґратами, але знизив суму застави

Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: Укрінформ

У вівторок, 26 вересня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення залишити колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва під вартою. При цьому палата зменшила розмір застави з 55 мільйонів до 45 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Центр боротьби з корупцією.

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Повідомляється, що Апеляційна палата розглянула рішення суду про продовження запобіжного заходу для Князєва. Представники захисту наполягали на домашньому арешті для ексголови Верховного Суду замість утримання під вартою.

Князєв своєю чергою заявив, що не має наміру сховатися від правосуддя і готовий пройти покарання, якщо його визнають винним.

Водночас Князєв висловив невдоволення через арешт свого майна та рахунків, а також рахунків його близьких родичів, через що він нібито не мав коштів для оплати доступу до інтернету у слідчому ізоляторі, що є платною послугою.

Він також стверджував, що без доступу до інтернету йому важко адекватно підготуватись до судових слухань. Князєв зазначив, що в умовах відсутності можливості внести заставу утримання під вартою є для нього єдиним можливим запобіжним заходом.

Що відомо у справі проти Всеволода Князєва

У справі про корупцію у Верховному Суді було встановлено, що Князєв та його адвокат звинувачуються у отриманні хабарів. Правоохоронні органи розкрили "масштабні корупційні схеми" у Верховному Суді, пов'язані з адвокатським об'єднанням, яке виступало у ролі посередника між керівництвом суду та особами, які прагнуть урегулювати питання у судовому порядку.

Серед інших моментів було зафіксовано взаємодію одного з власників цього об'єднання з Костянтином Жеваго, співголовою фінгрупи "Фінанси та кредит".

Нагадаємо, що у справі хабарника ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва можуть з'явитися ще кілька прізвищ. Принаймні у судовому реєстрі знайшли ще два прізвища суддів, які фігурують у цій справі.