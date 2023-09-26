Суд оставил Князева за решеткой, но снизил сумму залога

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: Укринформ

Во вторник, 26 сентября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение оставить бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева под стражей. При этом палата снизила размер залога с 55 миллионов до 45 миллионов гривен.

Об этом сообщает Центр борьбы с коррупцией.

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Сообщается, что Апелляционная палата рассмотрела решение суда о продлении меры пресечения для Князева. Представители защиты настаивали на домашнем аресте для экс-председателя Верховного Суда вместо содержания под стражей.

Князев в свою очередь заявил, что не намерен укрываться от правосудия и готов пройти наказание, если его признают виновным.

В то же время Князев выразил недовольство из-за ареста своего имущества и счетов, а также счетов его близких родственников, из-за чего у него якобы не было средств для оплаты доступа к интернету в следственном изоляторе, что является платной услугой.

Он также утверждал, что без доступа к интернету ему трудно адекватно подготовиться к судебным слушаниям. Князев отметил, что в условиях отсутствия возможности внести залог содержание под стражей является для него единственно возможной мерой пресечения.

Что известно по делу против Всеволода Князева

По делу о коррупции в Верховном Суде было установлено, что Князев и его адвокат обвиняются в получении взяток. Правоохранительные органы раскрыли "масштабные коррупционные схемы" в Верховном Суде, связанные с адвокатским объединением, которое выступало в роли посредника между руководством суда и лицами, стремящимися урегулировать вопросы в судебном порядке.

Среди других моментов было зафиксировано взаимодействие одного из владельцев этого объединения с Константином Жеваго, сопредседателем фингруппы "Финансы и кредит".

Напомним, что в деле взяточника экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева могут появиться еще несколько фамилий. По крайней мере, в судебном реестре нашли еще две фамилии судей, фигурирующих в этом деле.