Суд оставил Князева за решеткой, но снизил сумму залога
Во вторник, 26 сентября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение оставить бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева под стражей. При этом палата снизила размер залога с 55 миллионов до 45 миллионов гривен.
Об этом сообщает Центр борьбы с коррупцией.
Князева оставили за решеткой
Сообщается, что Апелляционная палата рассмотрела решение суда о продлении меры пресечения для Князева. Представители защиты настаивали на домашнем аресте для экс-председателя Верховного Суда вместо содержания под стражей.
Князев в свою очередь заявил, что не намерен укрываться от правосудия и готов пройти наказание, если его признают виновным.
В то же время Князев выразил недовольство из-за ареста своего имущества и счетов, а также счетов его близких родственников, из-за чего у него якобы не было средств для оплаты доступа к интернету в следственном изоляторе, что является платной услугой.
Он также утверждал, что без доступа к интернету ему трудно адекватно подготовиться к судебным слушаниям. Князев отметил, что в условиях отсутствия возможности внести залог содержание под стражей является для него единственно возможной мерой пресечения.
Что известно по делу против Всеволода Князева
По делу о коррупции в Верховном Суде было установлено, что Князев и его адвокат обвиняются в получении взяток. Правоохранительные органы раскрыли "масштабные коррупционные схемы" в Верховном Суде, связанные с адвокатским объединением, которое выступало в роли посредника между руководством суда и лицами, стремящимися урегулировать вопросы в судебном порядке.
Среди других моментов было зафиксировано взаимодействие одного из владельцев этого объединения с Константином Жеваго, сопредседателем фингруппы "Финансы и кредит".
Напомним, что в деле взяточника экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева могут появиться еще несколько фамилий. По крайней мере, в судебном реестре нашли еще две фамилии судей, фигурирующих в этом деле.