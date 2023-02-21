Партію регіонів заборонили судом — деталі

Водночас у "Партії регіонів" є ще можливість оскаржити рішення у Верховному Суді впродовж 20 днів

Восьмий апеляційний адміністративний суд 21 лютого задовольнив позов Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону діяльності "Партії регіонів".

Про це повідомляє рух "Чесно" із посиланням на помічника судді Сергія Кузьмича.

Що відомо

Очікується, що повний текст рішення суду щодо заборони "Партії регіонів" буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.

Згідно з рішенням суду, партія має передати майно, кошти та інші активи, а також активи обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Водночас у "Партії регіонів" є ще можливість оскаржити рішення у Верховному Суді впродовж 20 днів.

Нагадаємо, наприкінці грудня, народному депутату п’яти попередніх скликань, представнику Харківського осередку Партії регіонів було оголошено підозру у посяганні на територіальну цілісність України. Він агітував мешканців окупованих територій отримувати російські паспорти.