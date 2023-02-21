Партію регіонів заборонили судом — деталі

Суд заборонив діяльність "Партії регіонів" в Україні
Восьмий апеляційний адміністративний суд 21 лютого задовольнив позов Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону діяльності "Партії регіонів".
Про це повідомляє рух "Чесно" із посиланням на помічника судді Сергія Кузьмича.
-
Одеські патрульні рятують херсонців в епіцентрі подій
-
На озброєнні ГУР з’явився американський гелікоптер UH-60 Black Hawk
-
Відомі українські дизайнери пройшли з прапором по подіуму на Тижні моди в Лондоні
-
Вторгнення рф в Україну — це стратегічний провал, — Блінкен
-
Задля безпеки: у МОН закликають школи в Україні перейти на онлайн-навчання 22-24 лютого
-
Для чотирьох знаків зодіаку тиждень перетвориться на пекельну пастку: кому не пощастить
-
Вимагав хабар у тисячу доларів: суддю з Кіровоградщини відсторонили від роботи
-
В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня
-
Великий авіаперевізник Німеччини скасував 34 тис. рейсів: названо причину
-
Французька компанія подала до суду на російський "Газпром" за недопостачання газу
Що відомо
Очікується, що повний текст рішення суду щодо заборони "Партії регіонів" буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.
Згідно з рішенням суду, партія має передати майно, кошти та інші активи, а також активи обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.
Водночас у "Партії регіонів" є ще можливість оскаржити рішення у Верховному Суді впродовж 20 днів.
Нагадаємо, наприкінці грудня, народному депутату п’яти попередніх скликань, представнику Харківського осередку Партії регіонів було оголошено підозру у посяганні на територіальну цілісність України. Він агітував мешканців окупованих територій отримувати російські паспорти.