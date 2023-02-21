Партию регионов запретили судом — детали

В то же время у "Партии регионов" есть еще возможность обжаловать решение в Верховном Суде в течение 20 дней

Восьмой апелляционный административный суд 21 февраля удовлетворил иск Министерства юстиции и Службы безопасности Украины о запрете деятельности "Партии регионов".

Об этом сообщает движение "Честно" со ссылкой на помощника судьи Сергея Кузьмича.

Что известно

Ожидается, что полный текст решения суда о запрете Партии регионов будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

Согласно решению суда, партия должна передать имущество, средства и другие активы, а также активы областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований в собственность государства.

В то же время у "Партии регионов" есть еще возможность обжаловать решение в Верховном Суде в течение 20 дней.

Напомним, в конце декабря, народному депутату пяти предыдущих созывов, представителю Харьковской ячейки Партии регионов было объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Он агитировал жителей оккупированных территорий получать российские паспорта.