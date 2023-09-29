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Суд заарештував усе майно Шуфрича

29 вересня 2023 11:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Суд заарештував усе майно Шуфрича
Нестор Шуфрич на засіданні у Печерському суді 15 вересня 2023 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Печерський суд Києва заарештував усе майно народного депутата Нестора Шуфрича. Йдеться також про те, яке вивезли під час обшуків за місцем проживання політика. 

Про це повідомляє видання Страна з посиланням на коментар адвоката Нестора Шуфрича. 

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Суд арештував майно Шуфрича

"Під арешт також потрапило майно, яке було вивезене з дому під час обшуку. Але варто зазначити, що не все те, що забрали під час слідчих дій у будинку Шуфрича, належало йому", — сказав адвокат. 

Справа Шуфрича

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.

Додамо, 15 вересня Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада. При цьому сума застави не була озвучена.

Перед тим у нього вдома пройшли обшуки, під час яких у нього було виявлено "матеріал", що відображає план "автономії" для Донецької та Луганської областей. Шуфрича звинувачують у державній зраді.

Пізніше у будинку депутата СБУ провели повторний обшук. 

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