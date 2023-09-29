Суд заарештував усе майно Шуфрича

Нестор Шуфрич на засіданні у Печерському суді 15 вересня 2023 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Печерський суд Києва заарештував усе майно народного депутата Нестора Шуфрича. Йдеться також про те, яке вивезли під час обшуків за місцем проживання політика.

Про це повідомляє видання Страна з посиланням на коментар адвоката Нестора Шуфрича.

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"Під арешт також потрапило майно, яке було вивезене з дому під час обшуку. Але варто зазначити, що не все те, що забрали під час слідчих дій у будинку Шуфрича, належало йому", — сказав адвокат.

Справа Шуфрича

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.

Додамо, 15 вересня Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада. При цьому сума застави не була озвучена.

Перед тим у нього вдома пройшли обшуки, під час яких у нього було виявлено "матеріал", що відображає план "автономії" для Донецької та Луганської областей. Шуфрича звинувачують у державній зраді.

Пізніше у будинку депутата СБУ провели повторний обшук.